حالة الطلب تحت التدقيق بسبب الحساب البنكي رغم مرور شهر؟.. حساب المواطن يوضح

تواصل – فريق التجرير:

تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، مع سؤال أحد المواطنين، حول موعد تدقيق الحساب البنكي.

تدقيق الحساب البنكي:

وقال المواطن في سؤاله عبر موقع “تويتر” :” قدمت لي شهر وحالة الحساب تحت التدقيق إلى اليوم متى يتم تدقيق الحساب البنكي ؟”.

ورد حساب خدمة المستفيدين، أنه :” في حال تمت إضافة الآيبان البنكي قبل تاريخ “10فبراير” سيتم التحقق منه ضمن دورة الدفع لشهر “مارس”وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان”.

وكشف برنامج “حساب المواطن” عن موعد صرف الدفعة القادمة لشهر مارس، ردًا على التساؤلات من جانب الكثير من المستفيدين، وبخاصة أنه من المقرر أن يصادف يوم 10 مارس يوم جمعة، وهو يوم إجازة.

وردًا حول ما إذا كان من المقرر أن يصرف قيمة دعم مارس بشكل مبكر أو نفس الموعد، أضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أنه “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 64 يوم الخميس بتاريخ “9 مارس” .

وفي ردها على اسيتفسار ثان عما إذا كان سوف يتم صرف حساب المواطن الشهر القادم فقط أم سيتم قطعه، أفادت بأن “البرنامج لا يزال قائمًا، علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.

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برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

وصرح البرنامج في يناير بأن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023.

وقال: “سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل”.

هل صدرت مبالغ الدعم لشهر مارس؟ حساب المواطن يجيب

خطوات التسجيل في حساب المواطن:

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.