سفارة المملكة بالكويت تحذر المواطنين من حجز مركباتهم حالة ارتكاب هذه المخالفة

تواصل- فريق التحرير:

حذّرت سفارة المملكة في الكويت المواطنين من وضع أعلام على المركبات تحمل شعارات أو عبارات قبلية أو طائفية.

سفارة المملكة في الكويت:

وقالت السفارة في بيان لها على حسابها بتويتر :” تود السفارة التنويه للمواطنين الكرام، بأن الأنظمة في دولة الكويت الشقيقة تنص على مخالفة وحجز أي مركبة تحمل أعلام دول أخرى، أو أي أعلام قبلية أو طائفية أو شعارات تدل على فئة أو جماعة أو أي كتابات أو ملصقات غير رسمية أو زوائد إضافية على الجزء الخارجي لجسم المركبة..وعلى ذلك جرى التنويه”.

تحذير من داخلية الكويت:

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد حذرت من مخالفة وحجز المركبات التي تحمل أعلام دول أخرى أو أعلام قبلية أو طائفة أو شعارات تدل على فئة أو جماعة أو اية كتابات أو ملصقات غير رسمية أو زوائد إضافية على الجزء الخارجي لجسم المركبة.

وأوضحت الوزارة أن يأتي ذلك طبقا للمادة 207 والمادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

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