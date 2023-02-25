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زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب شرق روسيا
عاجل.. محافظات عراقية تتعرض لهزات أرضية بقوة 4.3 ريختر
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زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب شرق روسيا

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب شرق روسيا

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب شرق روسيا
١٢:٠٨:٤٣ م، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر اليوم شبه جزيرة كامتشاتكا الواقعة في أقصى شرق روسيا.

الزلزال بالمحيط الهادي:

وأفادت أكاديمية العلوم الروسية في كامتشاتكا، أن الزلزال وقع في المحيط الهادئ قبالة الساحل في جنوب شبه الجزيرة وعلى بعد 170 كم من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.ولم تصدر حتى اللحظة أي تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

هزتان أرضيتان في نينوى وأربيل:

وتعرضت محافظتا نينوى وأربيل في العراق لهزتين أرضيتين، بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، بحسب ما أعلنته وزارة النقل العراقية، اليوم السبت.

وأفاد بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم السبت في محافظة نينوى”.

وأوضحت الهيئة أن هزة أرضية أخرى سجلت فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي وتبعد 22 كم شمال شرق مركز المدينة في محافظة أربيل .

ونوهت أنه تم الشعور بها من قبل المواطنين وبشكل واضح دون الحديث عن خسائر تذكر.

من جانبها دعت الهيئة، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة.

زلزال وسط تركيا:

وتعرضت ولاية سيواس وسط تركيا، أمس الجمعة، لزلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب بيان إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، وقع الزلزال في الساعة 20:19 في قضاء غورون، منوها أن الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.

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الكلمات الدلالية:
المحيط الهادي روسيا زلزال شبه جزيرة كامتشاتكا قوة 6.1 درجات

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