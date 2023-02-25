عاجل.. محافظات عراقية تتعرض لهزات أرضية بقوة 4.3 ريختر

تواصل فريق التحرير:

تعرضت محافظتا نينوى وأربيل في العراق لهزتين أرضيتين، بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، بحسب ما أعلنته وزارة النقل العراقية، اليوم السبت.

هزتان أرضيتان في نينوى وأربيل:

وأفاد بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم السبت في محافظة نينوى”.

وأوضحت الهيئة أن هزة أرضية أخرى سجلت فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي وتبعد 22 كم شمال شرق مركز المدينة في محافظة أربيل .

ونوهت أنه تم الشعور بها من قبل المواطنين وبشكل واضح دون الحديث عن خسائر تذكر.

من جانبها دعت الهيئة، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة.

زلزال وسط تركيا:

وتعرضت ولاية سيواس وسط تركيا، أمس الجمعة، لزلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب بيان إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، وقع الزلزال في الساعة 20:19 في قضاء غورون، منوها أن الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.

اقرأ أيضا:

بقوة 3.6 ريختر.. هزة أرضية جديدة تضرب مدينة اللاذقية السورية