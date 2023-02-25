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هل فكرت في هذا الأمر.. ماذا عن صحة علاج الحروق بالدقيق؟
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هل فكرت في هذا الأمر.. ماذا عن صحة علاج الحروق بالدقيق؟

هل فكرت في هذا الأمر.. ماذا عن صحة علاج الحروق بالدقيق؟

هل فكرت في هذا الأمر.. ماذا عن صحة علاج الحروق بالدقيق؟
١١:٣٥:٠٢ ص، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

ينتشر مفهوم بين البعض عن إمكانية علاج الحروق من خلال الدقيق، حيث يقدم كثيرون على وضعه في الثلاجة، لأجل إخراجه في حالة معالجة الحروق خاصة الناتجة عن العمل في المطبخ.

علاج الحروق بالدقيق:

موقع “ويب طب” أوضح أنه منذ مرور قرن ونصف كان يعد علاج الحروق بالدقيق أمرًا شائعًا، إذ كان ينصح بالقيام به العديد من الأطباء.

وبحسب الموقع، فإنه عند التفكير بالأمر فإن علاج الحروق بالدقيق أشبه بتغليف الحرق بطلاء أبيض اللون، إذ فقدت هذه الأقوال مصداقيتها مع التقدم الطبي.

خطورة علاج الحروق بالدقيق؟

حذّر الأطباء من وضع الدقيق أو أي مرهم قبل أن يبرد الحرق، حيث يقوم بعض الأشخاص بوضع الدقيق في الثلاجة لاستخدامه عند الحروق، ولكن هذه الطريقة لا تفي بالغرض.

وتكمن الأولوية لاتخاذ أي إجراء طبي عند التعرض لحرق بجعل الحرق يبرد ليصل إلى حرارة الجسم الطبيعية.

كما يؤدي وضع الطحين فور التعرض للحرق إلى تغطية المكان بالكامل والحدّ دون عودته إلى درجة حرارة منخفضة بالشكل الطبيعي، حيث  يؤدي أيضا إلى احتباس الحرارة في موضع الحرق.

أيضا لا ينصح الأطباء بوضع المرهم فور حدوث الحرق، لأنه يؤخر من عملية الالتئام ويجعل الحرق أكثر سوءًا.

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احتباس الحرارة الأطباء الدقيق علاج الحروق موضع الحرق وضع الدقيق

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