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فوائد مذهلة لمشروب شائع .. مفعوله مثل الأنسولين في الجسم
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فوائد مذهلة لمشروب شائع .. مفعوله مثل الأنسولين في الجسم

فوائد مذهلة لمشروب شائع .. مفعوله مثل الأنسولين في الجسم

فوائد مذهلة لمشروب شائع .. مفعوله مثل الأنسولين في الجسم
١١:١٥:٠٦ ص، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يقبل العديد من الأشخاص على شرب القرفة لمذاقها الحلو ورائحتها العطرية وتأثيرها المهدئ.

ويتساءل كثيرون عن فوائد شرب القرفة على الريق حيث كشفت عدة دراسات فوائد مذهلة عن القرفة وتناولها كمشروب، بحسب ” ويب طب”.

فوائد القرفة:

1-تقليل مستويات السكر في الدم

تؤثر القرفة بفعالية على مستويات السكر في الدم، حيث أثبت أن طريقة عمل القرفة مشابهة للأنسولين في الجسم، وهو الهرمون المسؤول عن نقل السكر من الدم إلى الأنسجة.

وتقلل القرفة من مستوى سكر الدم الصيامي بنسبة تصل إلى 29% لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

2- تحسين صحة القلب

أثبت الدراسات أن القرفة تساعد في التقليل من عوامل الخطر التي قد تسبب الإصابة بأمراض القلب.

كما تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، وتزيد من مستويات الكوليسترول الجيد مما يساعد على منع تراكم الكولسترول في الدم وحدوث تصلب الشرايين.

3- فقدان الوزن

وجدت العديد من الدراسات بعض النتائج الواعدة، حيث أظهرت دراسة أن مركبات السينامالديهيد (Cinnamaldehyde) الموجودة في القرفة تساعد على زيادة الحرارة أثناء عملية التوليد الحراري والتي تساعد على حرق السعرات الحرارية في الجسم.

4- الوقاية من السرطان

كشفت أيضا بعض الدراسات التي تم إجراؤها على الحيوانات وأنابيب الاختبار أن القرفة قد تساهم في الوقاية من السرطان.

الإفراط في شرب القرفة:

الإفراط في شربها بكميات كبيرة، يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية، ومنها:

-تلف الكبد.

– مشكلات في التنفس.

– حدوث انخفاض حاد لمستوى السكر في الدم.

– تقرحات الفم.

– تفاعلات مع بعض الأدوية.

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الأنسولين تحسين صحة القلب تلف الكبد جهاز المناعة دراسات حديثة فقدان الوزن فوائد القرفة

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