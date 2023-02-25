سرقات وضح النهار في بريطانيا.. ووزيرة تطالب مواطنيها بتناول اللفت

تواصل- فريق التحرير:

تتوالى الأزمات في بريطانيا والتي كان آخرها نقص حاد في الخضروات، ما دفع بعض المتاجر لتقديم 3 حبات فقط من الطماطم لكل مواطن.

كما دفعت الأزمة أيضا، عددا من المتاجر إلى تحديد كميات الفاكهة والخضراوات، خصوصا الطماطم والفلفل الحلو، المسموح للعملاء بشرائها.

رد ساخر من وزيرة بريطانية:

الغريب أن وزيرة البيئة البريطانية حثّت مواطنيها على تناول اللفت، لمواجهة هذا النقص فى الفواكه والخضار، ما أثار تعليقات ساخرة.

وتعود مشكلة التوريد إلى سوء الأحوال الجوية فى جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، بحسب الاتحاد الوطنى للتجار.

وكانت وزيرة البيئة “تيريز كوفى” أعلنت أمام البرلمان، الخميس الماضي، أن هذه المشكلة قد تستمر “أسبوعين إلى 4 أسابيع”.

فيما علقت النائبة المحافظة سيلين ساكسبى قائلة: “إنّ المتاجر مستمرة فى استيراد منتجات كثيرة.. ينبغى أن نتناول كمية أكبر من المنتجات الموسمية ودعم المزارعين البريطانيين”.

سرقات مستمرة:

وكان مقطع فيديو متداول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر استمرار ظاهرة السرقة، علنا وفي وضح النهار، في شوارع العاصمة البريطانية لندن، وأنحاء البلاد كافة.

وتمكن شابان بريطانيان، باستخدام آلة قطع كهربائية للمعادن، من سرقة دراجة في شارع عام، يمتليء بالسيارات والدراجات، فيما يظهر راكبو دراجات من خلف السارقين.

كما أظهر الفيديو، الذي التقطه أحد المارة بكاميرا جوال، من أحد شوارع لندن.

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