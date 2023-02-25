السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
57 قتيلا في انهيارات أرضية بالبرازيل وإجلاء الآلاف
بعد حرق المساعدات.. مستشفى ألماني يجمع أدوية منتهية الصلاحية لمتضرري زلزال تركيا
عاجل.. بشكل مفاجيء.. ظهور حفرة عملاقة بعمق 12 مترا في تركيا (فيديو)
بتكلفة مليار و69 مليون ريال.. 5آلاف مصنع لتوطين صناعة الأغذية والمشروبات بالمملكة
بعد زلزال تركيا المدمر.. ماذا تعرف عن “كود البناء” في مواجهة الزلازل بالمملكة؟
دهس ستيني على يد ابنه في نجران.. تفاصيل جديدة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

57 قتيلا في انهيارات أرضية بالبرازيل وإجلاء الآلاف

57 قتيلا في انهيارات أرضية بالبرازيل وإجلاء الآلاف

57 قتيلا في انهيارات أرضية بالبرازيل وإجلاء الآلاف
١٠:٣٦:٣٩ ص، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي دمرت مناطق ساحلية في ولاية ساو باولو الواقعة جنوب شرق البرازيل إلى 57 قتيلاً، بحسب الأرقام الرسمية.

انهيارات أرضية:

وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية وفيضانات في البلدات الساحلية لأغنى ولايات البرازيل.

وكانت مدينة ساو سيباستياو قد العدد الأكبر من الوفيات، حيث  سجلت 56 حالة وفاة.

وقالت حكومة ولاية ساو باولو في بيان إن من المتوقع هطول مزيد من الأمطار في حين تتواصل جهود البحث والإنقاذ.

ونوهت إلى أنه لا يزال عشرات في عداد المفقودين، وأن أكثر من أربعة آلاف شخص أجبروا على ترك منازلهم.

انهيار 50 منزلا:

وقالت السلطات المحلية إنه في غضون 24 ساعة هطل في مدينة ساو سيباستياو أكثر من 680 ملم من الأمطار، أي أكثر من ضعف المعدل الشهري للمتساقطات.

ويبلغ عدد المدينة الساحلية 90 ألف نسمة وتقع على بُعد حوالى 200 كيلومتر من ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، حيث اجتاح انهيار أرضي حوالي خمسين منزلاً.

اقرأ أيضا:

ارتفاع أعداد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل إلى 36 (صور)

الكلمات الدلالية:
57 قتيلا إجلاء الآلاف البرازيل انهيارات أرضية

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. اللحظات الأولى لانهيار رافعة بناء تثير الذعر بين العمال

بالفيديو.. اللحظات الأولى لانهيار رافعة بناء تثير الذعر بين العمال

٠٨:٠٤ م، الأحد، ١٤ فبراير ٢٠١٦
اعرف حقك.. كيف تثبت أمام القضاء الضرر الواقع عليك في عقود الإذعان؟

اعرف حقك.. كيف تثبت أمام القضاء الضرر الواقع عليك في عقود الإذعان؟

٠٣:٣١ م، الأحد، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
«الغذاء والدواء»: عقوبات مالية وإغلاق المنشأة لمخالفي نظام «التجميل»

«الغذاء والدواء»: عقوبات مالية وإغلاق المنشأة لمخالفي نظام «التجميل»

٠١:٣٤ م، الأحد، ٢٤ يوليو ٢٠١٦
شرطة الرياض: القبض على مواطن تستر على مجهول هوية وهدّده بسلاح غير مرخص

شرطة الرياض: القبض على مواطن تستر على مجهول هوية وهدّده بسلاح غير مرخص

٠٢:١٨ م، الأربعاء، ٢٣ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *