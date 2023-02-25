بعد حرق المساعدات.. مستشفى ألماني يجمع أدوية منتهية الصلاحية لمتضرري زلزال تركيا

تواصل – فريق التحرير:

سادت حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب تداول رسالة داخلية من مستشفى ألماني تطلب جمع مواد طبية منتهية الصلاحية لضحايا الزلازل في تركيا وسوريا.

أدوية منتهية الصلاحية:

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه مع تدفق المساعدات الدولية إلى تركيا وسوريا، قام مستشفى جامعة “أولم” الألماني، بإرسال مواد طبية “منتهية الصلاحية”.

وقد جاء في نص الخطاب: “يمكنك جمع كل ما انتهت صلاحيته أو يُوضَع في سلّة المهملات لأسباب مختلفة”، وكُتبَت جملة “كل ما انتهت صلاحيته” بخطّ عريض.

وتابع الخطاب: “تُستبعد الموادّ التي لا تزال قيد الاستخدام والتي لم تنتهِ صلاحيتها”.

واحتج رواد وسائل التواصل الاجتماعي عبر تويتر على هذه الخطوة، حيث تساءل البعض: “أين إنسانيتك؟”.

فيما ذكر المستشفى في بيان توضيحي : “في الوقت الحالي، تُجمَع الموادّ الاستهلاكية منتهية الصلاحية، ولكنها تعمل بكامل طاقتها وعالية الجودة والمعبأة، مثل الضمادات وأنابيب المعدة أو القسطرة البولية”.

وأضاف أن هذه المواد، التي لا تحتوي صراحةً على الأدوية، تنقل إلى مبادرة لدعم مناطق الأزمات.

حرق المساعدات:

في واقعة تكشف عن الوجه الحقيقي للغرب أقدم مجهولون على إضرام النار في مساعدات كانت معدة لإرسالها إلى المنكوبين في زلزال تركيا وسوريا.

ويظهر الفيديو قيام مجهولين بإضرام النار في سوبر ماركت تركي في مارل بألمانيا حيث كانت تخزن المساعدات التي تم جمعها لضحايا الزلزال في ألمانيا، وللأسف احترقت الكثير من المساعدات.

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