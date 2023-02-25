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عاجل.. بشكل مفاجيء.. ظهور حفرة عملاقة بعمق 12 مترا في تركيا (فيديو)
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خطيب المسجد النبوي: احذروا الغضب فإنه يؤدي إلى سفك الدماء (فيديو)
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عاجل.. بشكل مفاجيء.. ظهور حفرة عملاقة بعمق 12 مترا في تركيا (فيديو)
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