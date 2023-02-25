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عاجل.. بشكل مفاجيء.. ظهور حفرة عملاقة بعمق 12 مترا في تركيا (فيديو)

عاجل.. بشكل مفاجيء.. ظهور حفرة عملاقة بعمق 12 مترا في تركيا (فيديو)

عاجل.. بشكل مفاجيء.. ظهور حفرة عملاقة بعمق 12 مترا في تركيا (فيديو)
١٠:٠٢:٥٣ ص، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
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الكلمات الدلالية:
الزلزال المدمر تركيا الساعة تركيا اليوم حفرة عملاقة زلزال تركيا ضحايا الزلزال عمق 12 مترا ولاية قونية

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