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بتكلفة مليار و69 مليون ريال.. 5آلاف مصنع لتوطين صناعة الأغذية والمشروبات بالمملكة
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بتكلفة مليار و69 مليون ريال.. 5آلاف مصنع لتوطين صناعة الأغذية والمشروبات بالمملكة

بتكلفة مليار و69 مليون ريال.. 5آلاف مصنع لتوطين صناعة الأغذية والمشروبات بالمملكة

بتكلفة مليار و69 مليون ريال.. 5آلاف مصنع لتوطين صناعة الأغذية والمشروبات بالمملكة
٠٩:٥٢:٠١ ص، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

باستثمارات تصل إلى مليار و69 مليون ريال، وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، عددًا من العقود والاتفاقيات لتوطين صناعة الأغذية والمشروبات بالمملكة من خلال 5 آلاف مصنع.

عدد المصانع:

وكشفت الهيئة عن ارتفاع أعداد المصانع الغذائية إلى 1171 مصنعًا بإجمالي مساحات تقارب 10 ملايين م2 بحلول نهاية العام المنتهي 2022م.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في معرض الخليج للأغذية (Gulfood 23)، والمقام في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة بين 20 – 24 فبراير الجاري.

كما استعرضت بيئتها الصناعية وخدماتها ومنتجاتها التي تمكن لتوطين الصناعات الغذائية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، بحسب الرياض.

توقيع اتفاقيات:

ووقعت “مدن” اتفاقية مع شركة وادي الأردن للصناعات الغذائية “البيروتي” لإنشاء مصنع في المدينة الصناعية الثانية بجدة على مساحة 15 ألف م2 واستثمارات تقارب 50 مليون ريال لإنتاج الحبوب والبقوليات.

يأتي هذا في إطار إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي بالقطاعات الحيوية لتنويع قواعد الاقتصاد الوطني، وللمساهمة في توطين 85 % من إجمالي الطلب في سوق الغذاء بالمملكة.

اتفاقية أخرى:

كما وقعت اتفاقية مع شركة الألبان الدنماركية الكويتية “كي دي دي” لاستثمار 375 مليون ريال في إنشاء مصنع على مساحة 100 ألف م2 في مدينة سدير للصناعة والأعمال لإنتاج العديد من السلع الأغذية والمشروبات.

فيما تم عقد تخصيص أرض صناعية مع شركة سنيورة للصناعات الغذائية لإنشاء مصنع على مساحة 25 ألف م2 في المدينة الصناعية الثانية بجدة لإنتاج اللحوم المجمدة والمبردة باستثمارات 140 مليون ريال.

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