بعد زلزال تركيا المدمر.. ماذا تعرف عن “كود البناء” في مواجهة الزلازل بالمملكة؟

تواصل- فريق التحرير:

كثير من المخاوف اثارها زلزال تركيا المدمر الذي خلّف الآلاف من الضحايا في عدة محافظات تركية، غضافة إلى الشمال السوري.

مخاوف بعد الزلزال:

الزلزال المدمر صرح تساؤلات مشوبة بالقلق عما إن كانت المباني في المملكة آمنة ضد الهزات.

أيضا هناك تساؤلات إذا كان كود البناء السعودي يتضمن ما يحمي المباني التي تنشأ وفقا له من الهزات الأرضية المحتملة.

وبحسب الوطن فقد أجمع مهندسون ومعماريون على أن كود البناء السعودي يحمي المباني من الهزات الزلزالية، وأن لكل منطقة في المملكة معامل زلزال مختلف عن الأخرى.

فيمت تتعامل المكاتب الاستشارية والهندسية في المملكة، مع تلك المعاملات الزلزالية بدقة عالية، أثناء إعداد التصاميم الإنشائية للمباني الخاضعة للكود.

اشتراطات والتزامات هندسية عن الكود:

وشدد هؤلاء على أن اشتراطات الكود ودقة التفاصيل فيه شملت كافة جوانب الأمن والسلامة في جميع التفاصيل.

وفي التفاصيل أيضا، فإن المكاتب الهندسية والاستشارية ملتزمة بالاشتراطات والمتطلبات الإنشائية في الكود.

وتشمل المتطلبات الإنشائية:

-دراسات التربة .

– معايير التصميم المقاوم للزلازل، والتي تؤمن السلامة والصحة العامة.

– توفرالاشتراطات والمتطلبات والمعايير على البوابة الإلكترونية للكود.

كما أوضح المهندس عبدالمحسن البقشي في تصريحات صحفية للوطن، أن كود البناء السعودي فيه:

1-اشتراطات للحماية من الزلازل.

2- توجد جداول خاصة بالزلازل تبعًا لكل منطقة في المملكة.

3- يتم الاستناد إليها عند تصميم المنشأة لضمان تحملها للزلازل.

4- تؤمّن الجداول الحد المدروس جيولوجيا لوضع الزلازل وتاريخها في المنطقة.

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