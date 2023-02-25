دهس ستيني على يد ابنه في نجران.. تفاصيل جديدة

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كشف المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة نجران تفاصيل جديدة عن عملية دهس رجل ستيني في نجران.

دهس أب على يد ابنه بنجران:

وفي التفاصيل التي أوردتها صحييفة ” الوطن”، أوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا من مواطن الساعة 3:52 عصر أمس الجمعة عن حالة دهس وتم توجيه فرقة إسعافية.

وأضاف: باشرت الفرقة الموقع الساعة 4:00 واتضح وجود مصاب بالغ عمره 65 عاما، يعاني من إصابات خطيرة بسبب دهس سيارة.

وبيّن أن المتوفى كان في نزهة مع أسرته بمنتزه الملك فهد وأراد أن يدريب ابنه الصغير البالغ 12 عاما على القيادة ثم تركه يتجول بالمركبة في مكان ترابي وعند عودة الابن لم يستطع التحكم بالمركبة فدهس والده.

وتباع قائلا : ولم يتم إخراجه إلا من تحت المركبة في حالة حرجة للغاية ليتوفى بعد نقله عبر إسعاف الهلال الأحمر بالمستشفى.

كما أوضح أيضا أن المصاب عاني من توقف القلب والتنفس وتم على الفور نقله لمستشفى الملك خالد لتلقي الإسعافات اللازمة، منوها أن المصاب توفي لاحقا متأثرا بعدة إصابات.

دهس فتاة:

وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو لحظة دهس فتاة بعد أن اصطدمت بها سيارة من الخلف بينما كانت تسير في الشارع ولم تنتبه إلى وجود السيارة البيضاء خلفها.

والغريب أن الحادثة كانت في وضح النهار، بينما نزلت سائقة السيارة مسرعة للاطمئنان على الفتاة التي لم تحرك ساكنا بعد وقوعها على الأرض.

واللافت للانتباه أيضا أن الفتاة كانت أمام السيارة مباشرة، في الوقت الذي ضغطت فيه “السائقة” على البنزين لتقوم بدهسها مباشرة.

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