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منها الرياض وعسير.. توقعات الطقس: غبار ورياح نشطة على 9 مناطق

منها الرياض وعسير.. توقعات الطقس: غبار ورياح نشطة على 9 مناطق

منها الرياض وعسير.. توقعات الطقس: غبار ورياح نشطة على 9 مناطق
٠٩:٠٩:٣٦ ص، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة نجران.

رياح نشطة وغبار:

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج .

أتربة مثارة بعسير:

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات بيشة وتثليث وطريب والعرين.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

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