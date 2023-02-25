عاجل.. اعتقال أحد أبرز ممولي ميليشيا حزب الله اللبناني في رومانيا

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أعلنت السلطات في رومانيا، أنها تمكنت اليوم السبت، من اعتقال محمد إبراهيم أحد أبرز ممولي ميليشيا حزب الله اللبناني.

إبراهيم اعتقل لدى وصوله إلى مطار بوخاريست

وأوضحت أن إبراهيم المصنف على لائحة الإرهاب الأمريكية اعتقل لدى وصوله إلى مطار بوخاريست الدولي.

وفي وقت سابق، عرض برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة مالية تصل إلى ١٠ ملايين دولار لقاء معلومات عن محمد إبراهيم بزي، كأحد أهم ممولي ميليشيا حزب الله اللبناني، والمدرج على قوائم الإرهاب الأمريكية منذ ثلاثة أعوام.

قدم ملايين الدولارات لدعم حزب الله

وحسب رويترز، فقد اعتبرت الوزارة الأمريكية،إبراهيم، بأنه ممول رئيسي لمليشيات حزب الله اللبنانية الإرهابية، من خلال أنشطته التجارية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه قدم ملايين الدولارات لدعم حزب الله عبر علاقاته الواسعة.

وفي عام 2018، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية محمد إبراهيم على قوائم العقوبات ووصفته بأنه إرهابي عالمي باعتباره أحد الممولين الرئيسيين لميليشيا حزب الله اللبناني وفرضت كذلك عقوبات على شركاته الخمس في أوروبا وغرب أفريقيا والشرق الأوسط.

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