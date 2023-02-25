السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. اعتقال أحد أبرز ممولي ميليشيا حزب الله اللبناني في رومانيا
خدمة اليوم.. 6 خطوات للتسجيل في برنامج تأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة
بقوة 3.6 ريختر.. هزة أرضية جديدة تضرب مدينة اللاذقية السورية
تنبيه متقدم من الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ 8 مساءً
الآن.. صفارات الإنذار تدوي في أوكرانيا وانفجارات في العاصمة كييف
“مدني سكاكا” يخمد حريقًا في خزانين لمحطة وقود.. ولا إصابات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. اعتقال أحد أبرز ممولي ميليشيا حزب الله اللبناني في رومانيا

عاجل.. اعتقال أحد أبرز ممولي ميليشيا حزب الله اللبناني في رومانيا

عاجل.. اعتقال أحد أبرز ممولي ميليشيا حزب الله اللبناني في رومانيا
٠٣:٣٢:٣٦ ص، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات في رومانيا، أنها تمكنت اليوم السبت، من اعتقال محمد إبراهيم أحد أبرز ممولي ميليشيا حزب الله اللبناني.

إبراهيم اعتقل لدى وصوله إلى مطار بوخاريست

وأوضحت أن إبراهيم المصنف على لائحة الإرهاب الأمريكية اعتقل لدى وصوله إلى مطار بوخاريست الدولي.

وفي وقت سابق، عرض برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة مالية تصل إلى ١٠ ملايين دولار لقاء معلومات عن محمد إبراهيم بزي، كأحد أهم ممولي ميليشيا حزب الله اللبناني، والمدرج على قوائم الإرهاب الأمريكية منذ ثلاثة أعوام.

قدم ملايين الدولارات لدعم حزب الله

وحسب رويترز، فقد اعتبرت الوزارة الأمريكية،إبراهيم، بأنه ممول رئيسي لمليشيات حزب الله اللبنانية الإرهابية، من خلال أنشطته التجارية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه قدم ملايين الدولارات لدعم حزب الله عبر علاقاته الواسعة.

وفي عام 2018، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية محمد إبراهيم على قوائم العقوبات ووصفته بأنه إرهابي عالمي باعتباره أحد الممولين الرئيسيين لميليشيا حزب الله اللبناني وفرضت كذلك عقوبات على شركاته الخمس في أوروبا وغرب أفريقيا والشرق الأوسط.

اقرأ أيضًا:

الحوثي يعترف بتلقي دعم وتمويل من إيران ومليشيا حزب الله

مفاجأة.. رواتب مليشيا حزب الله الأعلى بين القوات التابعة للحرس الثوري الإيراني

ضربة جديدة لـ “حزب الله”.. مصرف لبنان يُجمّد جميع حسابات ممول بارز

الكلمات الدلالية:
اعتقال إرهابي حزب الله رومانيا محمد إبراهيم بزي مطار بوخارست

مواد ذات صلة

المزيد
تعرف على خطوات إلغاء التأشيرة من خلال حساب مقدم الطلب في مساند

تعرف على خطوات إلغاء التأشيرة من خلال حساب مقدم الطلب في مساند

٠٤:١٦ م، الخميس، ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢
تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء

تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء

١٢:٥٦ ص، الأربعاء، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
بالفيديو.. «كامري» تثير رعب روَّاد مخبز آلي بالمدينة

بالفيديو.. «كامري» تثير رعب روَّاد مخبز آلي بالمدينة

١٠:٤٧ م، الأحد، ٢٧ ديسمبر ٢٠١٥
تطورات جديدة.. مجموعة “أنونيموس” للقرصنة تخترق البنك الوطني الإيراني

تطورات جديدة.. مجموعة “أنونيموس” للقرصنة تخترق البنك الوطني الإيراني

٠٤:٠٥ م، الأثنين، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *