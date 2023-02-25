خدمة اليوم.. 6 خطوات للتسجيل في برنامج تأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” اليوم لقرائها الكرام، خطوات للتسجيل في برنامج التأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة “ماهر”.

زيادة القوى العاملة الوطنية المتخصصة

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية، أن هذه الخدمة الإلكترونية تهدف إلى زيادة القوى العاملة الوطنية المتخصصة من خلال التدريب والتأهيل النوعي للعمل في القطاع الخاص، والتعاقد مع الجهات التدريبية المتميزة والمرخصة لتنفيذ البرامج التدريبية مباشرة مع الصندوق، عبر عدد من الخطوات والشروط:

* الخطوات:

1 – تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية.

2 – قدم على البرنامج.

3 – أكمل جميع الأوراق المتعلقة بالبرنامج، بما في ذلك امتحانات القبول والمقابلات الشخصية.

4 – سيتم إبلاغك بنتائج القبول بعد اعتماد الصندوق.

5 – احتفظ بالنسخة الأصلية حتى تتخرج من البرنامج.

6 – التزم بشروط اتفاقية الدعم الموقعة مع الصندوق.

* المتطلبات:

1 – أن يكون متفرغا للتدريب وليس على رأس العمل في أي جهة حكومية أو خاصة.

2 – لم يسبق دعمه في أي برنامج من برامج الدعم التي يقدمها الصندوق.

3 – أن ينطبق عليه شروط القبول لدى الجهة التدريبية.

4 – ألا يكون طالبًا منتظمًا في أي مؤسسة تعليمية أو تدريبية.

5 – ألا يكون مالكًا لمؤسسة أو يكون لديه سجل تجاري.

6 – تقديم طلب الالتحاق مباشرة للجهات التدريبية التي يتم الإعلان عنها عبر موقع الصندوق.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 3:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “8001222030”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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