بقوة 3.6 ريختر.. هزة أرضية جديدة تضرب مدينة اللاذقية السورية

تواصل – وكالات:

أعلن المرصد السوري، الجمعة، أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر تضرب غرب مدينة اللاذقية.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية، أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر تضرب غرب مدينة اللاذقية، وأن عدد الضحايا وصل 5914 سوريًا.

هزة أرضية تضرب ملاطية التركية

في الوقت نفسه، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أنها سجلت هزة أرضية بقوة 4.7 على مقياس ريختر.

وأوضحت أن الهزة ضرب ولاية ملاطية التركية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة وفيات زلزال قهرمان مرعش إلى 44 ألفا و218 شخصًا.

8 آلاف و550 هزة ارتدادية

وأشارت إلى أنه تسجيل 8 آلاف و550 هزة ارتدادية إثر الزلزالين المدمرين الذين ضربا جنوبي تركيا أوائل الشهر الجاري، قوة 41 منها تراوحت بين 5 و6 درجات و450 هزة بين 4 و5 درجات.

وأكدت استمرار أعمال الهدم وإزالة الأنقاض بعد الزلزال، مع بدء أعمال تشييد 855 منزل جديد كمرحلة أولى في المناطق المنكوبة جراء الزلزال جنوبي البلاد.

عدد الضحايا يتجاوز الـ 50 ألف

تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا يوم السادس من فبراير، حاجز الـ 50 ألف متوفى اليوم عقب إعلان تركيا وفاة أكثر من 44 ألفًا.

وفي 6 من فبراير الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًا ضخمًا في البلدين.

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