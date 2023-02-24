تنبيه متقدم من الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ 8 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من فرصة هبوب رياح نشطة ورياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.

نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة شمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الروية، تمتد إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، على هذه المناطق:

1 – منطقة الرياض، وتشمل “عفيف”.

2 – منطقة عسير، وتشمل “العرين وبيشة وتثليث وطريب”.

3 – منطقة القصيم، وتشمل” النبهانية وضرية وعقلة الصقور”.

4 – منطقة حائل، وتشمل “الحائط والسليمي والشملي والغزالة”.

5 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل ” الخرمة والمويه وتربة ورنية “.

6 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الحناكية والمهد ووادي الفرع “.

7 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي”.

8 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر”.

الحالة المتوقعة تستمر حتى الـ 8 مساءً

وبيّن المركز أنَّ الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة تستمر – بمشيئة الله تعالى – خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، حتى الساعة الثامنة مساءً.

رياح مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس توقع المركز نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة والغبار على أجزاء من مناطق شرق ووسط وجنوب المملكة.

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