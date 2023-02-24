الآن.. صفارات الإنذار تدوي في أوكرانيا وانفجارات في العاصمة كييف

تواصل – وكالات:

في أول ساعات اليوم السبت، دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية، في عدة مناطق بأوكرانيا.

دوي صفارات الإنذار في مدن أوكرانية

وحسب “سبوتنيك”، فإن خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، سجلت دوي صفارات الإنذار في مقاطعتي، دنيبروبتروفسك وخاركوف الأوكرانية.

فيما شهدت الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية انطلاق صفارات الإنذار.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني أنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.

كما دعا وزير الخارجية الأوكراني، إلى ضرورة إنشاء محكمة خاصة لمساءلة المسؤولين عن الحرب وعلى رأسهم بوتين.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية التزام واشنطن بدعم أوكرانيا مهما كلف الأمر مع توسيع دائرة العقوبات على روسيا، والتنسيق مع الشركاء لإبقاء الضغط الاقتصادي على روسيا.

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