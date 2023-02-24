“مدني سكاكا” يخمد حريقًا في خزانين لمحطة وقود.. ولا إصابات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن إدارة مدني سكاكا تمكنت من إخماد حريقًا في خزانين أرضيين لمحطة وقود.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي بموقع الحريق الذي تم إخماده، مؤكدة أنه لا إصابات جراء الحادث.

“مدني جدة” يُخمد حريقًا بحي الفيصلية

وقبل أيام، باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة جدة، إخماد حريق اندلع في مبني غير مأهول بالسكان، في حي الفيصلية.

إخماد حريق في مبنى غير مأهول

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن مدني جدة أخمد حريقًا في مبنى غير مأهول بحي الفيصلية، ولا إصابات.

يأتي ذلك ضمن جهود المديرية العامة للدفاع المدني، في الاستجابة السريعة للبلاغات ومواجهة حوادث الحرائق، بسرعة الوصول في زمن قياسي ومنع خطر امتدادها.

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