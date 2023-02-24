دراسة طبية تكشف مفاجأة حول علاقة القهوة وفقدان البصر

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة لباحثين في كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية أن هناك علاقة بين تناول القهوة وفقدان البصر.

وأوضح فريق البحث أن البالغين الذين يشربون 3 أكواب أو أكثر من القهوة المحتوية على الكافيين يوميا لديهم خطر الإصابة بالماء الزرقاء “الجلوكوما” بنسبة 66% أعلى من أولئك الذين لم يشربوا القهوة.

العلاقة بين استهلاك القهوة والبصر

وحسب “سبوتنيك”، فقد أثبت الفريق أن العلاقة بين استهلاك القهوة والبصر معقدة، وأنه من المحتمل أن تؤثر القهوة على الناس بطرق مختلفة، مبينًا أن شرب كميات كبيرة جدا من القهوة قد يزيد من خطر الإصابة بالجلوكوما.

الغلوكوما عبارة عن مجموعة من الحالات التي تتميز بتلف العصب البصري، وهي ثاني سبب يؤدي إلى العمى في جميع أنحاء العالم، وتحدث معظم الحالات في البلدان النامية. النوع الأكثر شيوعًا من الغلوكوما، وهو الزرق الأساسي مفتوح الزاوية، يؤدي إلى ارتفاع ضغط مزمن في العين.

خطر تناول 3 أكواب أو أكثر من القهوة

وربطت الدراسة شرب 3 أكواب أو أكثر من القهوة المحتوية على الكافيين يوميا بزيادة خطر الإصابة بالجلوكوما، مشيرة غلى أن القهوة المحتوية على الكافيين قد تزيد الضغط في العين، مشيرة إلى أن الكافيين قد يزيد من مستويات حمض أميني يسمى هوموسيستين، والذي يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالمياه الزرقاء.

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