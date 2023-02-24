حزمة عقوبات عاشرة.. الاتحاد الأوروبي يصدم روسيا في الذكرى الأولى للحرب

تواصل – فريق التحرير:

في قرار صادم لروسيا، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه أقر الحزمة العاشرة من العقوبات على روسيا في الذكرى الأولى للحرب.

وأوضح أن العقوبات المالية الجديدة، شملت قيودًا على التجارة وحظرًا على المواطنين الروس الذين يعملون في مجالس إدارة شركات البنية التحتية الأوروبية المهمة مثل شبكات الكهرباء.

عقوبات مالية جديدة على 4 بنوك روسية

وأضاف أنه من المقرر أن تفرض بروكسل عقوبات مالية جديدة على 4 بنوك روسية، كما ستستهدف العقوبات الجديدة نحو 130 كياناً وشخصًا، وأن من بين هؤلاء الأشخاص قادة عسكريين روسا، ومسؤولين نصبتهم روسيا في أوكرانيا، وصحفيين عاملين في وسائل الإعلام الروسية الحكومية مثل “روسيا اليوم”.

وأكد أن العقوبات تستهدف الشركات والأفراد في البلدان الأخرى، والذين لهم صلة بروسيا أو مجموعة فاجنر، أو إيران، مبيناً أنه يُعد حظًرًا تجاريًا على:

1 – واردات المطاط والأسفلت الروسي.

2 – الصادرات إلى روسيا من سلع الاتحاد الأوروبي.

3 – الشاحنات والمركبات الثقيلة والمعدات المستخدمة في قطاع البناء.

4 – حظر تصدير إضافي للمكونات الإلكترونية التي يمكن لروسيا استخدامها لصنع أسلحة.

عقوبات على 22 شخصية روسية وإيرانية

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات أمريكية جديدة تطال بعض معاهد البحث الروسية بما في ذلك الفيزياء والطاقة النووية.

قيود على التأشيرات ضد 1219 عسكريًا روسيًا

وأوضحت انها قررت فرض عقوبات جديدة على 22 شخصية روسية وإيرانية و83 كيانا من بينها بنك موسكو الائتماني، وذلك مع فرض قيود على التأشيرات ضد 1219 عسكريًا روسيًا من بينهم مسؤولون كبار.

إضافة 76 كيانًا روسيًا إلى قائمة العقوبات

فيما أكدت وزارة التجارة الأمريكية، أن العقوبات الجديدة تستهدف 3 مسؤولين عسكريين روس بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وأنها قررت إضافة 76 كيانًا روسيًا إلى قائمة العقوبات، مع تعزيز مراقبة الصادرات لاستهداف استخدام روسيا للطائرات بدون طيار الإيرانية ضد أوكرانيا.

اقرأ أيضًا:

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 22 شخصية روسية وإيرانية و83 كيانًا

هل تعرقل عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا وصول الإغاثة إلى منكوبي الزلزال؟

بعد عام من الحرب.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على موسكو وقرار من الأمم المتحدة