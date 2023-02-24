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إلقاء طرد مشبوه على قنصلية روسيا في اليونان.. والسلطات تتحرك
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إلقاء طرد مشبوه على قنصلية روسيا في اليونان.. والسلطات تتحرك

إلقاء طرد مشبوه على قنصلية روسيا في اليونان.. والسلطات تتحرك

إلقاء طرد مشبوه على قنصلية روسيا في اليونان.. والسلطات تتحرك
٠١:١٣:٤٤ ص، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أعلنت القنصلية الروسية في اليونان، أن شخصًا مجهولًا ألقى طردًا مشبوهًا بالقرب من مكتب التمثيل الدبلوماسي.

الشرطة اليونانية أغلقت شارعا خارج القنصلية

وكشفت القائمة بأعمال القنصل العام الروسي في مدينة سالونيك اليونانية جوليانا غايفوتدينوفا، حسب “سبوتنيك”، أن الشرطة اليونانية أغلقت شارعا خارج القنصلية العامة الروسية في المدينة الساحلية بعد أن ألقى رجل مجهول الطرد المشبوه بالقرب من مكتب التمثيل.

عبوة سوداء عليها نقش العالم الروسي

وأوضحت أن رجلًا مجهولًا في منتصف العمر يرتدي قبعة وسماعات بالقرب من القنصلية العامة وألقى عبوة سوداء عليها نقش العالم الروسي، وأن الشرطة لم تكشف عن ما كان بداخل الحقيبة.

وأكدت أنه تم إغلاق الشارع، حيث وقع الحادث في ظل عدم وجود موظفين داخل المبنى، لأنه لم يكن يوم استقبال والقنصلية لا تعمل.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، فقد تعرضت التمثيليات الدبلوماسية الروسية حول العالم لأعمال تخريبية كان أبرزها تفجير مسلح مجهول عبوة ناسفة في 5 سبتمبر بالقرب من السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل موظفن من البعثة الدبلوماسية.

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الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية الأوكرانية الشرطة اليونانية اليونان روسيا سالونيك طرد مشبوه

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