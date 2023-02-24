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سجل مكاسب أسبوعية.. خام برنت يرتفع عند التسوية
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سجل مكاسب أسبوعية.. خام برنت يرتفع عند التسوية

سجل مكاسب أسبوعية.. خام برنت يرتفع عند التسوية

سجل مكاسب أسبوعية.. خام برنت يرتفع عند التسوية
٠١:١٠:٢٧ ص، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

سجلت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة، ارتفاعا بعد بيانات اقتصادية ومع ترقب آفاق الطلب والمعروض من الخام.

وتجاهل المستثمرون في سوق النفط بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات في يناير، ما يهدد باستمرار تشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

خام برنت

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل ارتفاعًا 1.5% أو 95 سنتًا لتسجل 83.16 دولار للبرميل عند التسوية، ليحقق عقد الشهر التالي مكاسب أسبوعية 0.2%.

كما صعد خام غرب تكساس الأمريكي تسليم أبريل 1.2% أو ما يعادل 93 سنتًا عند 76.32 دولار للبرميل، لكنه سجل خسارة أسبوعية طفيفة تعادل سِنتين.

وكانت وكالة “رويترز” قد ذكرت هذا الأسبوع أن روسيا تدرس خفض صادراتها من النفط بنسبة 25%، مع بدء خطط تقليص الإنتاج 500 ألف برميل يومياً في مارس المقبل.

من جهتها، كشفت بيانات شركة “بيكرهيوز” أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة تراجع 7 منصات ليصل إلى 600 منصة في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من فبراير الجاري.

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