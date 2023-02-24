اليوم السبت.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت، 5 شعبان 1444 هجرية، الموافق 25 فبراير 2023م.

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:48 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:09، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:42 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:01 مساءً بمشيئة الرحمن.

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:28

المدينة – 5:30

الرياض – 5:01

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:34

المدينة – 12:35

الرياض – 12:07

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:55

المدينة – 3:54

الرياض – 3:26

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:24

المدينة – 6:22

الرياض – 5:54

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:54

المدينة – 7:52

الرياض – 7:24