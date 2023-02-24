اليوم السبت.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت، 5 شعبان 1444 هجرية، الموافق 25 فبراير 2023م.
الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:48 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:09، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:42 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:01 مساءً بمشيئة الرحمن.
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:28
المدينة – 5:30
الرياض – 5:01
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:34
المدينة – 12:35
الرياض – 12:07
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:55
المدينة – 3:54
الرياض – 3:26
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:24
المدينة – 6:22
الرياض – 5:54
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:54
المدينة – 7:52
الرياض – 7:24