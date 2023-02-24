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بيان عاجل من معهد البحوث الفلكية حول حقيقة حدوث زلزال جديد بمصر
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بيان عاجل من معهد البحوث الفلكية حول حقيقة حدوث زلزال جديد بمصر

بيان عاجل من معهد البحوث الفلكية حول حقيقة حدوث زلزال جديد بمصر

بيان عاجل من معهد البحوث الفلكية حول حقيقة حدوث زلزال جديد بمصر
١٢:٠٨:٠٣ ص، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، اليوم الجمعة، أنه بالرغم من ورود بعض الاتصالات بالشعور بهزة ارضية فى محيط القاهرة، إلا أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل لم تسجل أى زلازل حاليا.

وأضاف أنه قد يكون شعور أى من المواطنين بأى اهتزازات نتيجة أى أعمال إنشاءات قريبة منهم، وليس لها علاقة بأى نشاط زلزالى.

وكان عدد من المواطنين عبروا عن شعورهم بهزة أرضية، في مناطق من جنوب القاهرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه لم تصدر أي تأكيدات رسمية في هذا الشأن.

3 هزات أرضية متتالية بالقرب من مصر

فيما سجلت شبكات المحطة القومية لرصد الزلازل في مصر، 3 هزات أرضية متتالية بالقرب من مصر، اليوم الجمعة، شعر بها سكان بعض المحافظات في القاهرة والقليوبية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية.

وحسب “العربية”، فقد تم رصد 3 هزات أرضية بدرجات متفاوتة من القوة، كان آخرها بقوة 4.9 و4.5 درجة على مقياس ريختر شمال السويس، وسبقتها هزة أخرى بدرجة ضعيفة.

وكان خبراء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أكدوا أن مناطق بشمال وشرق البلاد تتعرض لهزات لكنها غير محسوسة ولا يشعر بها المواطنون.

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الكلمات الدلالية:
القاهرة زلزال زلزال مصر مصر

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