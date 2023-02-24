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12 شخصا يفقدون حياتهم جراء سقوط سيارة من ارتفاع شاهق وعليها عشرات اليمنيين (شاهد)
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12 شخصا يفقدون حياتهم جراء سقوط سيارة من ارتفاع شاهق وعليها عشرات اليمنيين (شاهد)

12 شخصا يفقدون حياتهم جراء سقوط سيارة من ارتفاع شاهق وعليها عشرات اليمنيين (شاهد)

12 شخصا يفقدون حياتهم جراء سقوط سيارة من ارتفاع شاهق وعليها عشرات اليمنيين (شاهد)
٠١:١٤:٥٧ ص، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لقي ما لا يقل عن 12 شخصًا مصرعهم اليوم الجمعة، في حادث سقوط لسيارة تحمل على متنها عشرات اليمنيين شمال البلاد.

مقتل 12 شخصًا وإصابة آخرين

وفي طريقها لحضور مراسيم خطوبة في إحدى القرى الجبلية عبر طرق وعرة، سقطت حافلة تحمل على متنها 25 شخصًا في منطقة الشرافي بمحافظة حجة، ليسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد شهدت محافظة حجة شمالي اليمن اليوم الجمعة، حادثًا مروريًا، جرى نتيجة انقلاب سيارة في إحدى الطرق الجبلية بالمحافظة.

الحافلة انقلبت في طريق جبلي وعر

وأوضحت أن حافلة نقل  من نوع تويوتا هايلوكس، انقلبت في طريق جبلي يدعى طريق “الشراقي” بمديرية “ريف حجة”، حيث فقد سائق السيارة التحكم لتهوي في المنطقة الجبلية الوعرة بالمحافظة.

وأكدت أن السيارة كانت تقل على متنها أكثر من 25 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، نتج عن الحادث مصرع12 شخصًا وإصابة أكثر من 10 آخرين.

الكلمات الدلالية:
اليمن حادث مروع محافظة حجة مصرع 12 منطقة الشرافي

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