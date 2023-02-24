سبحان من ألهمها.. شاهد الهجرة الجماعية للأوز تشكل خطوطًا هندسية في سماء الصين

تواصل – وكالات:

يعتبر طائر الأوز من أشهر الطيور التي تعمل جماعيًا، حيث يطير ويعيش ضمن في أسراب وكأنة أسرة وعائلة وقبيلة واحدة.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الهجرة الجماعية للأوز وهي تشكل خطوطًا هندسية في سماء منطقة تشانجيانج في الصين.

أسراب الأوز تزين السماء مشكلة مجموعات هندسية

وأظهر الفيديو كيف ظهرت أسراب الأوز وهي تزين السماء مشكلة مجموعات هندسية في غاية الدقة والتناسق، الأمر الذي أثار دهشة المتابعين الذين رددوا: ” سبحان من خلقها والهمها”.

والأوز مشهور بعمله الجماعي، ومن أشهر سلوكياته الجماعية الطيران على شكل رقم سبعة، حيث يخترق الجو موفرًا 70 % من احتكاك ومقاومة الهواء بأجسام الطيور لتخفيف المجهود اللازم للطيران خصوصًا أثناء الهجرة الطويلة.

وتعلم الإنسان من طيور الأوز هذه التشكيلة لذا تجد أسراب الطائرات الحربية اليوم تطير بتشكيلات مشابهة لتوفير الوقود.

والأوز هو العضو الأكبر حجما من عائلة البط ويتميز عن اقرأنه بالعائلة بطول رقبته، وهو من أكبر الطيور التي تستطيع الطيران حيث يبلغ وزن الإوز حتى 16 كلم، و يرقد على بيضه وهي أسلم وسيلة للتّفريخ، وتنتشر تربيته في بلاد وسط أوروبا.