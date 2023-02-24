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بتصميم عصري يجمع الفخامة والحداثة.. “كاديلاك” تطرح سيارة جديدة 
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بتصميم عصري يجمع الفخامة والحداثة.. “كاديلاك” تطرح سيارة جديدة 

بتصميم عصري يجمع الفخامة والحداثة.. “كاديلاك” تطرح سيارة جديدة 

بتصميم عصري يجمع الفخامة والحداثة.. “كاديلاك” تطرح سيارة جديدة 
١١:٥٤:١٢ م، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

طرحت “كاديلاك” سيارة XT4 معدلة ومميزة تلفت أنظار محبي مركباتها، بتصميمات عصرية تجمع الفخامة والأناقة والحداثة، عبر حصولها على تعديلات خارجية تجعلها أكثر جمالا وتميزا مقارنة بالأجيال السابقة. 

والسيارة الجديدة تغير فيها تصميم المصابيح وانتقلت عدسات الأضواء لتتموضع بشكل طولي على جانبي الواجهة الأمامية، وثبتت بجانبها خطوط إضاءة طولية تعمل بأحدث تقنيات LED. 

مميزات رائعة

وتتضمن السيارة الجديدة ممتصات صدمات وفتحات هوائية بتصميم جديد أيضا، وأصبح طولها 4 أمتار و59 سنتيمترا، كما جهّزت بعجلات عريضة بمقاس 18 و20 إنشا، وفق “روسيا اليوم”.

ومن أهم الأشياء التي تتميز بها السيارة هو لوحة القيادة المستوحاة من لوحات القيادة في مركبات Escalade وLyriq، والتي ثبتت عليها شاشة لمسية كبيرة بمقاس 33 بوصة بدقة عرض 9k. 

كما حصلت السيارة أيضا على أفضل تقنيات الإضاءة والتكييف ومنظومات ممتازة للصوتيات مجهزة بمكبرات AKG، وعلى نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام التحكم التكيفي بالمسار، وحساسات متطورة للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات توفر الرؤية المحيطية للهيكل. 

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