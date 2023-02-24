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الأول من نوعه.. إنجاز علمي ياباني قد يمنع وقوع آلاف الوفيات سنويًا
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الأول من نوعه.. إنجاز علمي ياباني قد يمنع وقوع آلاف الوفيات سنويًا

الأول من نوعه.. إنجاز علمي ياباني قد يمنع وقوع آلاف الوفيات سنويًا

الأول من نوعه.. إنجاز علمي ياباني قد يمنع وقوع آلاف الوفيات سنويًا
١١:٥٢:٥٣ م، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات اليابانية، أن إنجاز علمي غير مسبوق في علاج سموم الحريق، قد يمنع وقوع آلاف الوفيات سنويًا.

مركب صناعي هو الأول من نوعه في التاريخ

وحسب صحيفة “الشرق”، فإن الاختراع العالمي الحديث عبارة عن مركب صناعي هو الأول من نوعه في التاريخ حيث يعمل كترياق لعلاج سموم الحريق.

وحسب الخبراء، فإن المركب الصناعي الجديد يعالج الآثار الناجمة عن استنشاق أدخنة الحريق السامة، والتي تكون سببًا رئيسيًا للوفاة في أغلب الأحيان.

معظم الوفيات بسبب استنشاق دخان الحريق

وبإنتاج اليابان لهذا الإنجاز العلمي غير المسبوق، فإنه تؤكد أن معظم الوفيات جراء الحرائق لت تسببه الحروق، ولكنها تحصل بسبب استنشاق دخان الحريق المميت وذلك بسبب احتوائه على جسيمات سامة تخترق الجهاز التنفسي وتسبب الوفاة في ثوان معدودة.

ويلتقط الكشف الياباني الغازات السامة من الدم ويعزلها بطريقة فعالة، حيث أظهر سمية منخفضة بعد تجربة على الفئران، حيث يتوقع الباحثون الانتهاء من تجريبه على الفئران في غضون من 5 إلى 10 سنوات.

وأكد الخبراء، أنه في حالة إثبات جدواه في التجارب السريرية، حيث يأمل الباحثون كوسيلة علاجية فعالة في سيارات الإسعاف ومستشفيات الطوارئ.

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الكلمات الدلالية:
أدخنة الحريق السامة إنجاز علمي الحرائق اليابان وفيات الحرائق

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