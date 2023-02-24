عاجل.. هزة أرضية جديدة يشعر بها سكان القاهرة

تواصل – فريق التحرير:

بعد 24 ساعة فقط من زلزال السويس، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري أنه سجل هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية أكد مسؤول بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن شاشات الرصد التابعة للمعهد سجلت منذ قليل هزة أرضية جديدة.

وكان عدد من المواطنين عبروا عن شعورهم بهزة أرضية، في مناطق من جنوب القاهرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه لم تصدر أي تأكيدات رسمية في هذا الشأن.

3 هزات أرضية متتالية بالقرب من مصر

فيما سجلت شبكات المحطة القومية لرصد الزلازل في مصر، 3 هزات أرضية متتالية بالقرب من مصر، اليوم الجمعة، شعر بها سكان بعض المحافظات في القاهرة والقليوبية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية.

وحسب “العربية”، فقد تم رصد 3 هزات أرضية بدرجات متفاوتة من القوة، كان آخرها بقوة 4.9 و4.5 درجة على مقياس ريختر شمال السويس، وسبقتها هزة أخرى بدرجة ضعيفة.

وكان خبراء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أكدوا أن مناطق بشمال وشرق البلاد تتعرض لهزات لكنها غير محسوسة ولا يشعر بها المواطنون.

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