توضيح عاجل من “سكني” حول استحقاق الأعزب للدعم.. تعرف على الجديد
تواصل – فريق التحرير
أصدر برنامج “سكني”، اليوم الجمعة، توضيحا مهما بخصوص استحقاق الأعزب للدعم.
وأوضح أن الأعزب لا يستوفي شرط الأسرة، ومن شروط الاستحقاق لدى برنامج سكني أن يكون المتقدم متزوج.
ومؤخرا، أعلن برنامج “سكني”، عن إطلاق برنامج الدعم السكني المحدث والذي يأتي تلبية لاحتياجات المستفيدين بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة واحتياجهم لتملك السكن الملائم.
مزايا سكني المحدث
وأكد “سكني”، في بيان صحفي اليوم، أنّ من ضمن مزايا برنامج الدعم السكني المحدث ما يلي:
– توفير حلول ومزايا متنوعة للمستفيدين شملت على دعم مالي فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال
– برنامج الدعم المحدث وفّر خدمة “صمم دعمك” من خلال منصة المستشار العقاري والتي تتيح للمستفيد تصميم دعمه السكني بما يتناسب مع رغباته واحتياجاته للتملك.
اقرأ أيضا:
تنبيه مهم من الصندوق العقاري حول موعد إيداع الدعم السكني
– إمكانية الاستفادة من الحلول والخيارات لبرنامج الدعم السكني المتنوعة بكل يسر وسهولة من خلال موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني ضمن قائمة من الخيارات المتنوعة بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70%.
استمرار الدعم
في سياق متصل، أكد “سكني “على استمرارية الدعم بما يُمكن الأسر السعودية من تملك السكن الملائم وذلك من خلال برامج وممكنات تحقق الكفاءة والفعالية للدعم السكني المقدم للمستفيدين الأشد حاجة وتعزز من فرص تملكهم للسكن الملائم بما يتوافق مع احتياجاتهم الفعلية وقدراتهم التمويلية لتسهيل رحلة تملكهم لمنازلهم وفق إجراءات سهلة وميسرة.
الجدير بالذكر أن برنامج “سكني” نجح في خدمة أكثر من 1.4 مليون أسرة سعودية نهاية 2022، والوصول بمستهدف التملك السكني إلى أكثر من 60% عام 2020 بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، كما يُتيح لمستفيديه الاستحقاق الفوري، وحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية، وخدمة المستشار العقاري التي تُقدم أفضل 5 توصيات تمويلية وسكنية متنوعة تُسهل من رحلة المستفيد لتملك المسكن الملائم.
اقرأ أيضا:
“سكني”: 4 مزايا وحلول جديدة ضمن برنامج الدعم السكني المُحدث
وعليكم السلام
الأعزب لا يستوفي شرط الأسرة، ومن شروط الاستحقاق لدى برنامج سكني أن يكون المتقدم متزوج، ولمعرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة بسكني نرجو منك زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي:https://t.co/JuqQaW3npe
— العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) February 24, 2023