بريطانيا تحضر إيران: هذه السلوكيات غير مقبولة ولن نسكت على هذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي، إن سلوكيات النظام الإيراني بزعزعة الاستقرار في المنطقة، أصبحت غير مقبولة.

وأوضح في تصريحات لـ “العربية”، أن كل الخيارات تظل مفتوحة للتعامل مع تهديدات إيران، وأنه على النظام الإيراني تغيير سلوكه المزعزع للاستقرار في المنطقة.

وأكد البيت الأبيض، أنه يعتقد أن روسيا قد تزود إيران بطائرات مقاتلة، مشيرًا إلى أن إيران أرسلت لروسيا قطع دبابات ومدفعية لاستخدامها في أوكرانيا.

تعريفات جمركية 200 % على سلع الألمنيوم

وأضاف أن إيران تحاول الحصول على مليارات الدولارات من روسيا مقابل عتاد عسكري، مبينًا أن إيران تسعى لشراء مروحيات ورادارات من روسيا، مؤكدًا أن أمريكا ستفرض تعريفات جمركية 200 % على سلع الألمنيوم ومشتقاتها القادمة من روسيا في 10 مارس.

عقوبات على 22 شخصية روسية وإيرانية

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات أمريكية جديدة تطال بعض معاهد البحث الروسية بما في ذلك الفيزياء والطاقة النووية.

قيود على التأشيرات ضد 1219 عسكريًا روسيًا

وأوضحت انها قررت فرض عقوبات جديدة على 22 شخصية روسية وإيرانية و83 كيانا من بينها بنك موسكو الائتماني، وذلك مع فرض قيود على التأشيرات ضد 1219 عسكريًا روسيًا من بينهم مسؤولون كبار.

إضافة 76 كيانًا روسيًا إلى قائمة العقوبات

فيما أكدت وزارة التجارة الأمريكية، أن العقوبات الجديدة تستهدف 3 مسؤولين عسكريين روس بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وأنها قررت إضافة 76 كيانًا روسيًا إلى قائمة العقوبات، مع تعزيز مراقبة الصادرات لاستهداف استخدام روسيا للطائرات بدون طيار الإيرانية ضد أوكرانيا.

وكشف الاتحاد الأوروبي، أنه سيواصل دعم أوكرانيا سياسيا واقتصاديا وإنسانيا وماليا وعسكريا، وأن دول التكتل “لن تهدأ” حتى تنتصر أوكرانيا في الصراع مع روسيا، مؤكدًا انه سيعتمد حزمة عقوبات عاشرة ضد روسيا ومعاقبة الذين يحاولون الالتفاف على هذه الإجراءات.

اقرأ أيضًا:

إيران تعترف .. ماذا يعني تخصيب اليورانيوم بنسبة 84%؟

على خطى إيران.. الحوثي يصدر أحكاما بإنهاء حياة معتقلين

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 22 شخصية روسية وإيرانية و83 كيانًا

لانتهاكها حقوق الإنسان.. الاتحاد الأوروبي يُلوح بفرض عقوبات جديدة على إيران