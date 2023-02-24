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توضيح عاجل من حساب المواطن: الدعم سيتوقف في حال قيامك بهذا الأمر
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توضيح عاجل من حساب المواطن: الدعم سيتوقف في حال قيامك بهذا الأمر

توضيح عاجل من حساب المواطن: الدعم سيتوقف في حال قيامك بهذا الأمر

توضيح عاجل من حساب المواطن: الدعم سيتوقف في حال قيامك بهذا الأمر
١٠:١٥:٠٠ م، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر “حساب المواطن”، توضيحًا مهمًا لأصحاب السجل التجاري أو الراغبين في إصداره بشأن تأثيره المحتمل على حساب المستفيد من برنامج الدعم.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين، حول إمكانية إصداره لسجل تجاري باسمه، وما إذا كان سيؤثر على “حساب المواطن”.

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شروط الاستفادة من البرنامج لأصحاب السجل التجاري

وأضافت “خدمة المستفيدين”، في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”، أن من يزاول أي نشاط تجاري يستطيع الاستفادة من البرنامج بشرط:

– الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري

-بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه

-ويتم الافصاح عن السجل تجاري باختيار نوع الدخل “نشاط تجاري” والمصدر “سجل تجاري”، وإضافة الدخل ثم حفظ.

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برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن:

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .
2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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