لهذا السبب.. الأسهم الأوروبية تُنهي الأسبوع متراجعة بشكل ملحوظ

تواصل – فريق التحرير:

سجلت الأسهم الأوروبية تراجعا اليوم الجمعة لتنهي الأسبوع على انخفاض بعدما غذت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المخاوف من أن تستمر البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضا واحدا بالمئة ليتخلى عن المكاسب التي حققها في وقت سابق من الجلسة بعدما جاء التضخم في الولايات المتحدة أكبر من المتوقع.

مواصلة رفع الفائدة

وعزز ذلك المخاوف من أن يضطر الفيدرالي الأمريكي لمواصلة رفع الفائدة لفترة اطول في أكبر اقتصاد في العالم.

يذكر أن المؤشر الأوروبي أنهى الأسبوع منخفضا 1.4 بالمئة، وتصدرت أسهم شركات التعدين الخاسرين مع انخفاض أسعار المعادن في ظل ضعف الطلب في الصين وارتفاع الدولار، ليسجل أكبر خسارة أسبوعية في 2023.

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