بعد الوقاية من السكري.. الزواج يحميك من الموت بقصور القلب ويطيل العمر

تواصل – وكالات:

قد يخترار بعض الناس العزوف عن الزواج، ظنًا منه أنه سيعيش حياة سعيدة، بعيدًا عن المسؤوليات، لكنه في الحقيقة قد لايكون في مأمن من الأمراض، التي ترتبط بالعزوبية، وكان آخرها الوفاة بقصور في القلب أبكر من المتزوجين وحتى المطلقين.

هذا ما توصلت إليه دارسة حديثة أظهرت أن الرجال غير المتزوجين/ العزاب أكثر عرضة للوفاة نتيجة قصور في القلب بنسبة الضعف مقارنة بالرجال المتزوجين أو المطلقين أو حتى النساء من أي حالة اجتماعية.

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تأثبر الحالة الاجتماعية على القلب

الدراسة التي عرضت في مؤتمر الكلية الأمريكية لأمراض القلب، اعتبرت أن جنس الشخص وحالته الاجتماعية لهما تأثير على حالة قلبه، فعضلة القلب الضعيفة لا تستطيع ضخ الدم بشكل جيد للجسم عامة، وهو سبب رئيسي للوفاة في الولايات المتحدة لما يصل إلى 6 ملايين شخص.

وقالت كاتارينا ليبا، الطبيبة بجامعة كولورادو والمؤلفة الرئيسية للدراسة: “هناك ضرورة لكي يتم دعم سكان أمريكا خلال وقت الشيخوخة، خصوصا مرضى قصور القلب”.

واعتمدت الدراسة على بيانات من أعراق أمريكية مختلفة، وصل عدد المشاركين فيها إلى 6800 شخص تتراوح أعمارهم بين 45 و 84 عامًا، وعاني 94 مشتركًا في السنة العاشرة للدراسة من قصور في القلب، وطبقًا للنتائج، فإن الرجال العزاب، كانوا أكثر عرضة للوفاة بأكثر من الضعف خلال ما يقرب من 5 سنوات من التشخيص مقارنة بالنساء في أي حالة اجتماعية.

وقدرت الدراسة أن الرجل العازب أكثر عرضة للوفاة بنحو 2.2 مرة من الرجل المتزوج، ولم يكن للرجال من المطلقين أو الأرامل أو المنفصلين خطر متزايد للوفاة مقارنة بالرجال المتزوجين.

وأشارت الدراسة إلى أن الأسباب وراء العلاقة بين الحالة الزوجية للرجل والبقاء على قيد الحياة بعد قصور القلب تحتاج إلى دراسات جديدة، فيما يعتقد أن التفاعل الاجتماعي أو العزلة يلعبان دورًا في الصحة العامة للشخص، وكذلك الاختلافات في السلوكيات الصحية.

وفي العموم لا يوجد علاج لفشل القلب، لكن الأدوية وتناول الغذاء بطريقة معينة، والنشاط البدني تساعد في العيش لمدة أطول، وهو مرض يجب مراقبته دائما بالتعاون مع الأطباء وحتى في المنزل بمتابعة الوزن والتنفس.

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الزواج يحمي من السكري

ومؤخرًا، أظهرت دراسة حديثة بأن الزواج – حتى لو لم يكن سعيًدا – هو أفضل للرجل أو المرأة، من أن يظلّا عازبَين، لأنهم يكونان أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكري.

ووفق الدراسة التي نشرتها صحيفة “التايمز” البريطانية، بحث العلماء في السجلات الصحية لـ3335 شخصًا، ما بين رجل وامرأة، في إنكلترا، تتراوح أعمارهم بين 50 و89 عاماً، خضعوا لفحوصات منتظمة، بما في ذلك عينات الدم، لمراقبة خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

ووجد الباحثون أن الأزواج تميزوا بمستويات صحية من السكر في الدم، بغض النظر عما إذا كانوا سعداء في علاقتهم الزوجية أو غير ذلك، بينما كان هناك ارتفاع ضار في نسبة السكر بالدم لدى المطلَّقين.

وحض مؤلفو الدراسة، من جامعات أوتاوا ولوكسمبورج، كبار السن، الذين يعيشون بمفردهم، على الزواج، لتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.