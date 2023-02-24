أرقام في ذكرى الاجتياح.. ودعوة لمحاكمة المسؤولين عن الحرب الروسية الأوكرانية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، أنه يدعو لإنشاء محكمة خاصة لمساءلة المسؤولين عن الحرب وعلى رأسهم بوتين.

فيما أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية التزام واشنطن بدعم أوكرانيا مهما كلف الأمر مع توسيع دائرة العقوبات على روسيا، والتنسيق مع الشركاء لإبقاء الضغط الاقتصادي على روسيا.

لا يمكن الانتصار في حرب نووية

وأضافت أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا لتكون في أقوى موقف تفاوضي، وتدرس المبادرة الصينية بشأن أوكرانيا، مشيرة إلى أن لغة الروس في السلاح النووي غير مسؤولة، وأنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية ولا يجب خوضها.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه المفوضية الأوروبية، أن دول الاتحاد الأوروبي ستقوم بعمليات شراء مشتركة للإمدادات العسكرية وإرسالها إلى أوكرانيا.

نتائج عام من الحرب بين الجانبين:

زاد عدد قتلى الحرب بين روسيا وأكرانيا، والتي بدأت في 24 من فبراير 2022 إلى أكثر من 300 ألف عسكري ومدني.

* 145 ألف جندي روسي

وأوردت التقديرات عن الجيش الأوكراني أن هناك ما يقرب من 145 ألف جندي روسي لقوا حتفهم في الحرب، فيما قدّر البيت الأبيض في اليوم نفسه، أن 30 ألف مرتزق روسي من “فاجنر” قتلوا أيضًا بالحرب.

* 100 ألف مقاتل أوكراني

بينما أعلنت هيئة الأركان في أوكرانيا أنها فقدت 100 ألف مقاتل تقريبًا في الغزو، وأن أن كل جانب خسر ما لا يقل عن 100 ألف جندي.

* القتلى من المدنيين

وأوردت تقديرات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن عدد القتلى من المدنيين في أوكرانيا بلغ 8006 أوكرانيا، وأصيب 13,287 بعام من الحرب، الا أن وزارة الدفاع البريطانية قدرت الثلاثاء الماضي أن العدد الحقيقي يزيد عن 16 ألفًا.

* خسائر السلاح

وأكد الجيش الأوكراني، أنه دمر 3350 دبابة روسية و6593 مدرعة و2352 قطعة مدفعية و471 راجمة صواريخ و244 نظاما مضادا للطائرات و299 طائرة و287 مروحية و2029 طائرة “درون” مسيّرة و18 قطعة حربية و5215 مركبة أخرى، فيما ذكر الجيش الروسي، أنه دمر للأوكران 7994 دبابة ومدرعة و4189 قطعة مدفعية و405 نظاما مضادا للطائرات و387 طائرة و210 مروحيات و103 راجمات صواريخو3222 طائرة “درون” مسيّرة و8501 مركبة أخرى .

* نزوح أكثر من 14 مليون إنسان

وكشف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنه وسط نقص الكهرباء والمياه خلال أشهر الشتاء الباردة “فهناك 18 مليون شخص على الأقل بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية، فيما نزح أكثر من 14 مليونا من ديارهم .

* بيان صادم من الأمم المتحدة

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطوني جوتيرش: إن الحرب في أوكرانيا تهدد بنتائج كارثية ويجب إعطاء السلام فرصة، مؤكدًا أن الحرب تسببت في موجة نزوح غير مسبوقة لم تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

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