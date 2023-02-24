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“العقيل”: ربيع هذا العام سيكون مليئا بالأمطار والشتاء تبقى منه فقط 5 أيام
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“العقيل”: ربيع هذا العام سيكون مليئا بالأمطار والشتاء تبقى منه فقط 5 أيام

“العقيل”: ربيع هذا العام سيكون مليئا بالأمطار والشتاء تبقى منه فقط 5 أيام

“العقيل”: ربيع هذا العام سيكون مليئا بالأمطار والشتاء تبقى منه فقط 5 أيام
٠٩:٢٦:١٣ م، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: إن ربيع هذا العام سيكون مليئا بالأمطار والشتاء تبقى منه فقط 5 أيام.

الأجواء عامة تميل إلى الدفء الاستقرار

وأوضح في تصريحات لـ ” الإخبارية”، أن الأجواء عامة تميل إلى الدفء الاستقرار، بشكل كبير، وان أقل درجة حرارة كانت في فجر هذا اليوم في حدود 6 درجات مئوية في طريف شمال المملكة، وهذه أجواء دافية على معظم مناطق المملكة.

بقي على انتهاء فصل الشتاء 5 أيام

وأضاف أنه بقي على فصل الشتاء عند الأرصاديين حوالي من 3 إلى 5 أيام، وأن فصل الربيع من المتوقع أن يدخل في 1 من شهر مارس القادم، ولذلك أجواء المملكة تودع الشتاء بشكل فعلي.

عودة موجة خفيفة من الهواء البارد

وأشار إلى أن هذا لا يعنى عدم عودة موجة خفيفة من الهواء البارد مع تحول اتجاهات الريح نحو الجزء الشمال الغربي، مؤكدًا أنه لن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة كبير كما كان في فصل الشتاء.

هطول أمطار خاصة في شهر مارس

ولفت إلى أن التقرير المركز الوطني للأرصاد يشير إلى أن ربيع هذه العام يشهد هطول أمطار خاصة في شهر مارس، وأكثر دفئًا بمعدل درجة واحدة مئوية على معظم مناطق المملكة، ودرجة ونصف على مناطق تبوك والجوف وحائل.

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أخبار السعودية الجوف المركز الوطني للأرصاد انتهاء الشتاء تبوك حائل درجات الحرارة فصل الربيع

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