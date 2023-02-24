7أطعمة “خارقة” تحارب الشيخوخة بعد الأربعين

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لايوجد شخص يتمنى أن يعاني صحيًا عند تقدمه في العمر، لذا من المهم إجراء العديد من التغييرات، التي قد يكون لها تأثير على حالتنا الصحية، من شأنها أن تؤخر حزف الشيخوخة.

وكشف تقرير نشرته الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله” عن قائمة بأطعمة خارقة أو ما يُعرف بالـ “سوبر فود”، يمكن تناولها بشكل منتظم للمساعدة على إبطاء آثار التقدم بالسن، بحسب موقع (إيت ذس نات ذات) الأمريكي المتخصص بالتغذية.

وفي حين أن الأطعمة الخارقة رائعة لتضمينها في نظامك الغذائي في أي وقت، إلا أن هناك خيارات محددة تحتوي على العناصر الغذائية المتعلقة بإبطاء عملية الشيخوخة ، من أبرزها:

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الفستق الحلبي (البيستاسيا)

تظهر البيانات أن تناول حفنة من الفستق كجزءٍ من نظام غذائي منتظم يمكن أن يؤثر إيجابًا في شيخوخة الخلايا وطول العمر بين المصابين بمقدمات السكري، كما يحتوي الفستق أيضًا على مادة اللوتين، وهي كاروتينويد مضاد للأكسدة يساعد في دعم صحة العين.

سمك السلمون

أسماك السلمون غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. وتعتبر من أفضل الخيارات الغذائية التي تساعد على إبطاء الشيخوخة، إذ تعد مصدرًا رائعًا للبروتين الخالي من الدهون الهام للحفاظ على كتلة العضلات وخاصة لكبار السن.

التوت البري

التوت البري، غني بفيتامين سي وبمركبات نباتية قد تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة، خاصةً عند التركيز على الشيخوخة الإدراكية. وتناول ما يعادل كوبًا صغيرًا من التوت البري يوميًا على مدى ثلاثة أشهر قد يحسن أداء الذاكرة والوظيفة العصبية.

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الطماطم

وفقًا لأخصائية التغذية الأمريكية ليزا يونج، تعد الطماطم من الأطعمة فائقة الأهمية للمساعدة في إبطاء الشيخوخة، حيث تحتوي على الليكوبين المضاد للأكسدة، الذي يحارب الجذور الحرة.

الفراولة

الفراولة مصدر لفيتامين سي والمركبات النباتية، ومن المعروف أن تناول فيتامين سي بكميات مناسبة يمكن أن يحميك من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

وتظهر بعض البيانات أن تناول الفراولة أكثر من مرتين في الأسبوع قد يؤخر الشيخوخة الإدراكية، كما يساعد في حماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

الفلفل الأحمر

الفلفل الأحمر مليء بمضادات الأكسدة، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، كما يحتوي الفلفل الأحمر على مضادات أكسدة قوية تسمى الكاروتينات.

الأفوكادو

الأفوكادو غني بالأحماض الدهنية المقاومة للالتهابات والتي تعزز نعومة البشرة ونضارتها. كما أنها تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأساسية التي قد تمنع الآثار السلبية للشيخوخة. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.