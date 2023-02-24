هل هناك علاقة بين زلزال تركيا وانحسار المياه في البحار؟.. خبراء يحسمون الجدل

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خلال الأيام الماضية، وتحديدا عقب زلزال تركيا وسوريا الذي تسبب فيه وفاة آلاف الأشخاص وتشريد عدد كبير من الأسر، أظهر لقطات متداولة انحسار مياه البحار في العديد من الدول.

وفي مدن مصرية ومغربية وأيضا أوروبية، أظهرت اللقطات انحسار المياه بشكل ملحوظ، فيما استبعد معظم الخبراء وقوع تسونامي إثر حالة الجزر غير المسبوقة، بحسب “سبوتنيك”.

وعلميا وبحسب متخصصين فإن الانحسار الحالي وقع في شواطىء متقابلة، أي في الجانب الأفريقي والأوروبي، في حين أن ظاهرة المد والجزر تحدث بشكل متقابل “أي المد في جهة يعني الجزر في الجهة الأخرى”.

وسجلت معظم الشواطى على المتوسط عمليات تراجع لمستوى مياه البحر بنسب مختلفة، كما ظهر انحسار مياه المحيط الأطلنطي على شواطىء المغرب.

وجرى تداول مقاطع فيديو وصور لظهور محطة “تلفريك سيدي إفني” بالكامل، في حين أنه لم يكن يظهر منها إلى الجزء العلوي، وظلت مغمورة في المياه لسنوات طويلة.

تراجع منسوب المياه بسيدي إفني

من جهته، قال خبير المناخ المغربي محمد بن عطا، إن ما جرى تداوله عن تراجع المياه بسيدي إفني، لم يظهر في عموم المحيط وأن الأمر مرتبط بالمنطقة فقط حتى الآن، دون تأكيد من الجهات الرسمية.

وأوضح “ابن عطا” أن الخط الساحلي على المحيط الأطلسسي بالنسبة للمغرب لم يسجل تراجعا، وأن ما وقع في الشرق الأوسط يتعلق بتحرك صفائح الكرة الأرضية.

كانت إدارة الكوارث التركية حذرت من ارتفاع مياه البحر قائلة: “على مواطنينا الابتعاد عن الساحل كإجراء وقائي ضد مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر إلى (50) سم، ولم تسجل أي حالات ارتفاع أخرى في شواطىء الدول المجاورة، فيما استمرت عملية انحسار المياه لما يقرب من أسبوعين منذ الزلزال الذي وقع في 6 فبراير بتركيا.

علاقة بين انحسار المياه والزلازل

من جهته، أشار الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى وجود علاقة بين الزلازل وانحسار المياه.

وأضاف: حركة المد والجزر هي ظاهرة طبيعية وعادة ما تنحسر المياه وتعود لمستوياتها خلال اليوم أو في أيام قليلة، لكن طول مدة انحسار المياه يضع احتمالات أخرى محل البحث.

السبب الحقيقي لانحسار المياه

كان الباحث المصري في وكالة ناسا الفضائية “عصام حجي”، كشف عن السبب العلمي الذي أدى لانحسار مياه البحر المتوسط، عقب زلزل تركيا المدمر.

وكتب حجي في حسابه على تويتر :” كمتخصص في دراسة الكوارث الطبيعية أوضح أن كل ما نراه من زلازل و كوارث طبيعية في منطقتنا ليس نهاية للكون بل يجب ان يكون نهاية لحالة الهذيان الجماعي الذي تعيشها منطقتنا”.

وأوضح حجي أن حركة المد و الجزر القوية التي تشهدها عدة مناطق هي ناتج حركة القمر المعتادة مع تغير هام في الضغط الجوي في فصل الشتاء.

ونوه أن الظاهرة مدروسة وليست نهاية الكون و لا هي تسونامي بعد الزلازل، مطالبا بضرورة أن يستضيف الإعلام أصحاب العلم والخبراء لتفسير الظاهرة علميا.

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