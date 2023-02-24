أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 22 شخصية روسية وإيرانية و83 كيانًا

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات أمريكية جديدة تطال بعض معاهد البحث الروسية بما في ذلك الفيزياء والطاقة النووية.

قيود على التأشيرات ضد 1219 عسكريًا روسيًا

وأوضحت انها قررت فرض عقوبات جديدة على 22 شخصية روسية وإيرانية و83 كيانا من بينها بنك موسكو الائتماني، وذلك مع فرض قيود على التأشيرات ضد 1219 عسكريًا روسيًا من بينهم مسؤولون كبار.

وأضافت أنه من الصعوبة بمكان بالنسبة لروسيا أن تتهرب من العقوبات ونحن نتصدى لهذه التصرفات عندما نراها، مشيرة إلى أنها تدرس أيضًا فرض عقوبات إضافية كبيرة على الأفراد والشركات الروسية.

قررت إضافة 76 كيانًا روسيًا إلى قائمة العقوبات

فيما أكدت وزارة التجارة الأمريكية، أن العقوبات الجديدة تستهدف 3 مسؤولين عسكريين روس بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وأنها قررت إضافة 76 كيانًا روسيًا إلى قائمة العقوبات، مع تعزيز مراقبة الصادرات لاستهداف استخدام روسيا للطائرات بدون طيار الإيرانية ضد أوكرانيا.

تعريفات جمركية 200 % على سلع الألمنيوم

وقال “البيت الأبيض”: إن أمريكا ستفرض تعريفات جمركية 200 % على سلع الألمنيوم ومشتقاتها القادمة من روسيا في 10 مارس.

وكشف الاتحاد الأوروبي، أنه سيواصل دعم أوكرانيا سياسيا واقتصاديا وإنسانيا وماليا وعسكريا، وأن دول التكتل “لن تهدأ” حتى تنتصر أوكرانيا في الصراع مع روسيا، مؤكدًا انه سيعتمد حزمة عقوبات عاشرة ضد روسيا ومعاقبة الذين يحاولون الالتفاف على هذه الإجراءات.

من ناحية اخرى، أكدت الصين استعدادها للعمل مع بيلاروسيا لتعميق الثقة السياسية المتبادلة، لمواجهة قوى خارجية تتدخل في شؤونها الداخلية.

وأشار مجلس الاتحاد الروسي إلى أن دول البلطيق تظهر العداء الصريح لروسيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تثير الصراعات وتحرض دول الاتحاد السوفييتي السابق ضد روسيا.

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