صور وتفاصيل.. شاهد العبوات الجديدة لماء زمزم

تواصل – فريق التحرير:

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، العبوات الجديدة لماء زمزم بالمسجد الحرام، بحضور مساعدي ووكلاء الرئيس العام وعددًا من قيادات الرئاسة.

وأكد السديس على دور إدارة سقيا زمزم في إيصال وتوزيع الماء المبارك على قاصدي بيت الله الحرام داخل أروقة المسجد الحرام وساحاته، موصيًا على الإلتزام بإتباع الإجراءات الاحترازية والطرق المتبعة في توزيع العبوات، حرصًا على صحة وسلامة مرتادي البيت العتيق.

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قيمة هذا الماء المبارك

وشدد على ضرورة أن تتناسب الخدمة المقدمة مع قيمة هذا الماء المبارك ومع ماتوفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-حفظهم الله- من حرص واهتمام فائق بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وقدم السديس شكره وتقديره لمنسوبي إدارة سقيا زمزم لقاء ما يقومون به من جهودٍ مباركة، داعيًا المولى -عزّ وجل- بأن يجعل ما يقدموه في موازين حسناتهم.

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مشروع تعبئة وتنقية مياه زمزم

في عام 2010 تم إطلاق مشروع لتعبئة وتنقية مياه زمزم آليًا بقيمة بلغت 700 مليون ريال.

ويقع مصنع التعبئة على مسافة 4 كيلو ونصف الكيلو متر من المسجد الحرام، ويتكون من عدة مبانٍ، تشمل مبنى ضواغط الهواء ومستودع عبوات المياه الخام ومبنى خطوط الإنتاج ومبنى مستودع العبوات المنتجة بطاقة تخزينية يومية تبلغ 200 ألف عبوة.

ويحتوي المصنع على مستودع آلي مركزي لتخزين وتوزيع العبوات المنتجة، يمثل 15 مستوى لتخزين وتوزيع 1.5 مليون عبوة سعة 10 لترات.

ويتم نقل مياه زمزم إلى خزانات زمزم بالمسجد النبوي في المدينة المنورة عن طريق صهاريج مجهزة بمواصفات خاصة لحماية المياه من أي مؤثرات، بمعدل 120 طنًا يوميًا ويرتفع في المواسم إلى 250 طنًا.

ويقدم ماء زمزم في حافظات معقمة ومبردة تصل إلى 7000 حافظة مياه توزع داخل المسجد النبوي وسطحه وساحاته إضافة إلى نوافير الشرب الموزعة في المسجد النبوي والمرافق المحيطة به.