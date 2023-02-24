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عاجل.. الغرامة قد تصل 30 مليون ريال.. ضبط شخص بحوزته “ضبع” بالرياض
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عاجل.. الغرامة قد تصل 30 مليون ريال.. ضبط شخص بحوزته “ضبع” بالرياض

عاجل.. الغرامة قد تصل 30 مليون ريال.. ضبط شخص بحوزته “ضبع” بالرياض

عاجل.. الغرامة قد تصل 30 مليون ريال.. ضبط شخص بحوزته “ضبع” بالرياض
٠٨:٣٣:٣٠ م، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مخالفًا لنظام البيئة لحيازته كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في منطقة الرياض.

وفي التفاصيل، فقد تم ضبط “ضبع” بحوزة مخالف لنظام البيئة بمنطقة الرياض، ويواجه تهمة حيازته كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

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غرامة 30 مليون ريال والسجن 10سنوات

ويمثل هذا الأمر جريمة تصل العقوبة فيها إلى غرامة تصل إلى 30 مليون ريال، أو السجن لمدة 10سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على ما أفادت القوات الخاصة للأمن البيئي في حسابها الرسمي بموقع “تويتر”.

وحددت القوات أرقامًا هاتفية للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية.

ويوجد في المملكة نوع واحد فقط من الضباع هو الضبع المخطط، وينتشر في معظم مناطق المملكة عدا منطقة الربع الخالي وصحراء النفود، ويكثر وجوده في المنطقة الغربية والشمالية والشرقية والمنطقة الجنوبية الغربية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

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سر تسمية الضبع المخطط:

سمي بالضبع المخطط لوجود ما بين 8-9 خطوط سوداء على جوانب جسمه. وهو ذو ببنية قوية وأرجله الأمامية طويلة وأسنانه كبيرة قوية قادرة على تهشيم العظام وفتح الجماجم، ويغطي الجسم شعر كثيف ذا لون رمادي والأذنان طويلتان والذيل قصير أبيض مصفر وأسود.

موطن الضبع المخطط:

يعيش الضبع المخطط في الأراضي المكشوفة القريبة من المناطق الزراعية، وكذلك في الأودية والحرات، يخرج ليلاً للبحث عن الغذاء حيث يتغذى على الحيوانات الصغيرة من الثدييات والزواحف، وقد يهاجم قطعان الماشية فيقتل أكثر من واحد، كما يأكل بقايا الحيوانات الميتة. ويتغذى على النباتات وقت الحاجة.

يتكاثر الضبع في فصل الشتاء وتستمر فترة الحمل لمدة 80 يوما تقريبًا، وتلد الأنثى من صغيرين إلى أربعة في كل مرة. وتولد الصغار عمياء وتعتني بها الأم لفترة عام تقريبًا.

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