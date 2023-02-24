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النفط يواصل تراجعه.. و”برنت” عند 82 دولارا
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النفط يواصل تراجعه.. و”برنت” عند 82 دولارا

النفط يواصل تراجعه.. و”برنت” عند 82 دولارا

النفط يواصل تراجعه.. و”برنت” عند 82 دولارا
٠٩:٠٣:٢٧ م، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط تراجعا دون 82 دولارا للبرميل اليوم إذ عوضت زيادة المخزونات في الولايات المتحدة‭‭‭ ‬‬‬والمخاوف بشأن النشاط الاقتصادي العالمي تأثير احتمال تراجع الصادرات من روسيا.

وبحلول الساعة 14:23 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.7 في المائة إلى 81.64 دولار للبرميل، بحسب “رويترز”.

ارتفاع سعر خام برنت 

وارتفعت أسعار “برنت” أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة. وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 69 سنتا أو 0.9 في المائة إلى 74.70 دولار للبرميل.

وأنهى خاما القياس معاملات أمس الخميس على ارتفاع بنحو اثنين في المائة بدعم من خطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانئها الغربية بما يصل إلى 25 ٪ في مارس وهو ما يتجاوز خفضها المعلن في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

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الكلمات الدلالية:
أسعار النفط النفط برنت خام برنت

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