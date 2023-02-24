تنبيه هام من “أبشر” حول انتهاء المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة

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أعلنت المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية “أبشر”، أنه لم تبق سوى 5 أيام وتنتهي المهلة التصحيحيّة لإسقاط المركبات التالفة.

خدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة للأفراد

وأطلقت المنصة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور خدمة إسقاط المركبات والتي تتيح للمـواطنيـن والـمـقـيـمـيـن في مختلف مناطق المملكة الاستفادة مـن الـمـهـلـة الـتـصحيحـية لإسقـاط جميع أنواع المركبـات المـهـمـلة والتالفة:

1 – خصوصي.

2 – نقل عام.

3 – نقل خاص.

4 – حافلة صغيرة عامة.

5 – حافلة صغيرة خاصة، “أجرة، أشغال عامة، دراجة”.

وأكدت أنه وفـق قـرار مجلـس الـوزراء، فإن فترة المهلة التصحيحية تنتهي المهلة التصحيحية في 1 مارس 2023م.

* خطوات إسقاط المركبة:

1 – استعراض المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات الموجودة في صفحة الخدمة

2 – التوجه للمركز المعتمد الذي تم اختياره لإتـمــــام إجــــراءات اســــتـلام المركبة المهملة أو التالفة من قبـل منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد المعتمدة.

3 – إتمام الاتفاق مع منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد على إسقاط المركبة

4 – إعطاء رمز التحقق المستلم الذي وصل إلى هاتفك والخـــاص بإســقاط المركـــبة إلـى منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد.

“أبشر” تنفذ أكثر من 1.8 مليون عملية

وخلا يناير الماضي، أعلنت المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” مواصلة نجاحاتها في تقديم أسهل وأسرع الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوّار عبر أكثر من 350 خدمة، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 1,859,443 عملية إلكترونية.

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