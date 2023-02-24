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ما حكم التمويل عن طريق “البلاديوم” في بعض المصارف؟ الخثلان يُجيب
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ما حكم التمويل عن طريق “البلاديوم” في بعض المصارف؟ الخثلان يُجيب

ما حكم التمويل عن طريق “البلاديوم” في بعض المصارف؟ الخثلان يُجيب

ما حكم التمويل عن طريق “البلاديوم” في بعض المصارف؟ الخثلان يُجيب
٠٨:٢٢:٤٤ م، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، فضيلة الشيخ سعد الخثلان: إن حكم التمويل عن طريق البلاديوم في بعض المصارف جائز شرط أن يكون شرعيًا.

لا بأس من التمويل عن طريق “البلاديوم”

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أنه لا بأس من التمويل عن طريق البلاديوم في بعض المصارف كالراجحي وغيره، شريطة أن يكون منضبطًا بالضوابط الشرعية.

مصرف الراجحي منضبطًا بالضوابط الشرعية

وأكد أن الموجود عن الراجحي منضبطًا بالضوابط الشرعية والتي من أهمها؛ التملك والتعيين، بمعنى أن من يطلب السيولة النقدية من البنك، فالبنك يكون قادر على شراء البلاديوم من بوصة المعادن ويتملكه ويبيعه على العميل، ويكون هناك شهادة تعيين، ثم يوكل العميل، البنك في بيعه للبلاديوم في السوق.

وأشار إلى أنه إذا أراد العميل أن يأتي البنك بهذا المعدن له مباشرة فلا بأس، لان هذه هي عملية بيع وشراء والله تعالى يقول: “وأحل الله البيع”، لكن التورق المنظم والذي منعته المجامع الفقهية هو الذي لا يتحقق فيه التملك أو القبض أو التعيين، بحيث يكون صوريًا، ولو أراد العميل سلعته فإن السلعة الموجودة لا تكفي لجميع العملاء.

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الكلمات الدلالية:
البلاديوم البنوك التورق الجمعية الفقهية الخثلان سعد الخثلان مصرف الراجحي

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