مؤشر الدولار يسجل ارتفاعا جديدا ويسجل أعلى مستوى في 7 أسابيع

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سجل مؤشر الدولار ارتفاعا ووصل إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع، اليوم الجمعة، فيما يستعد المستثمرون لبقاء أطول أمدا لأسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة.

وهبط الين بعد جلسة تداول آسيوية متقلبة، إذ قال محافظ بنك اليابان المقبل كازو أويدا إن من الملائم الإبقاء على السياسة النقدية المتساهلة بشدة, بحسب “رويترز”.

وأدت بيانات الوظائف الأمريكية القوية والتصريحات الصادرة عن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر بشأن انفتاحهم على أسعار فائدة أعلى لكبح التضخم إلى محو الخسائر التي تكبدها الدولار منذ بداية العام.

مؤشر الدولار

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 0.2 في المائة إلى 104.80، وهو أعلى مستوى منذ السادس من يناير. ويتجه لتحقيق رابع مكاسب أسبوعية على التوالي، بعد أن ارتفع 2.5 في المائة هذا الشهر.

ويتوقع المستثمرون وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها في يوليو عند 5.35 في المائة وأن تظل أعلى من خمسة في المائة حتى نهاية العام.

تراجع اليورو

وتراجع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.0583 دولار، وهبط الجنيه الاسترليني 0.27 في المائة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1985 دولار.

وشهد الين تقلبا، إذ تراجع 0.45 في المائة إلى 135.29 مقابل الدولار، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ يوم الاثنين في ساعات التداول الآسيوية.

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