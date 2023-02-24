إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

تواصل – واس:

أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال في عدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن ستة فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال، التي اعتدت على مسيرة نظمت تنديداً بإقامة الاحتلال بؤرة استيطانية على أراضي قرية رمون شرق رام الله.

استشهاد 13 فلسطينيًا خلال يومين

كما أصيب العديد من الفلسطينيين بجروح في مدينة الخليل، خلال اعتداء قوات الاحتلال بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على مسيرة منددة باستمرار جرائم الاحتلال واستشهاد 13 فلسطينيًا خلال اليومين الماضين.

وفي نابلس اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في قرى بيتا وبيت دجن، وقريوت، بمدينة نابلس، مما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، بعد إطلاق قوات الاحتلال وابل من القنابل الغازية المسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين، الذين ينظمون مسيرات أسبوعية في تلك القرى تنديداً بالاستيطان.

مستوطنون يقتلعون 70 شتلة زيتون

فيما اقتلع مستوطنون، اليوم الجمعة، عشرات أشتال الزيتون واستولوا عليها، في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، واستولوا عليها في منطقة “زكندح” جنوب البلدة، تعود ملكيتها لمواطن من عائلة صبيح.

يشار إلى أن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، صعدوا من هجمتهم الاستيطانية في بلدة الخضر، من خلال الاستيلاء على الأراضي، وهدم غرف زراعية، واقتلاع الأشجار المثمرة.

الأسرى يواصلون العصيان بساحات السجون

في الوقت نفسه، يواصل الأسرى في سجون الاحتلال ، لليوم الحادي عشر على التوالي، خطواتهم النضالية “العصيان”، رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، التي تهدف للتضييق عليهم.

وقررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة الاعتصام في ساحات السجون اليوم بعد صلاة الجمعة، تنفيذا لدعوتها اعتبار اليوم يوم غضب ردًا على جرائم الاحتلال ومجازره، ونصرة للأسرى والقدس في معركة العصيان التي ينفذونها ضد الاحتلال.

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