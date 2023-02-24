احذر: استمرار الألم لأكثر من 3 أشهر.. يصيب بالخرف

تواصل – وكالات:

حذرت دراسة حديثة من أن الألم المزمن، كالتهاب المفاصل، أو السرطان، أو آلام الظهر، الذي يستمر لأكثر من 3 أشهر، يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

وتوصل الباحثون بقيادة تو ييهنج، أستاذ علم النفس في الأكاديمية الصينية للعلوم في بكين، إلى أن خطر الإصابة بالخرف يرتفع مع زيادة عدد مواضع الألم في الجسم.

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ماذا أظهرت الدراسة؟

وخلال الدراسة على أكثر من 500 ألف مشارك بريطاني تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، حلل فريق البحث، بيانات ما يزيد على 19 ألف شخص خضعوا لفحص الدماغ كجزء من البنك الحيوي البريطاني.

وأظهرت الدراسة، وفقًا شبكة “سي إن إن”، أن الأشخاص الذين يعانون من آلام في مواضع متعددة من الجسد كان أداؤهم أسوأ مقارنة بمن لا يعانون من الألم في سبع من 11 مهمة معرفية.

ومن جهة أخرى، ظهر أداء الأشخاص الذين يعانون من الألم في موضع واحد أسوأ في مهمة معرفية واحدة فقط، وهي القدرة على تذكر أداء مهمة ما في المستقبل.

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