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بعد مرور عام.. بيان صادم من الأمم المتحدة عن الحرب في أوكرانيا
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بعد مرور عام.. بيان صادم من الأمم المتحدة عن الحرب في أوكرانيا

بعد مرور عام.. بيان صادم من الأمم المتحدة عن الحرب في أوكرانيا

بعد مرور عام.. بيان صادم من الأمم المتحدة عن الحرب في أوكرانيا
٠٧:٢٦:٠٠ م، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطوني جوتيرش: إن الحرب في أوكرانيا تهدد بنتائج كارثية ويجب إعطاء السلام فرصة.

موجة نزوح غير مسبوقة

وفي الذكرى الأولى للحرب الروسية الأوكرانية والتي انطلقت في مثل هذا اليوم 24 فبراير 2022، أكد أن الحرب تسببت في موجة نزوح غير مسبوقة لم تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

حرب أوكرانيا سبّبت آثارًا كارثية

وناشد جوتيرش، الجميع إنشاء منطقة آمنة في محيط زابوريجيا، مؤكدًا أن حرب أوكرانيا سببت آثارًا كارثية على الاقتصاد العالمي، وأن هناك ما لا يقل عن 17.6 مليون أوكراني بحاجة للحماية والمساعدات الإنسانية.

توسيع دائرة العقوبات على روسيا

فيما أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية التزام واشنطن بدعم أوكرانيا مهما كلف الأمر، مع توسيع دائرة العقوبات على روسيا، والتنسيق مع الشركاء لإبقاء الضغط الاقتصادي على روسيا.

لا يمكن الانتصار في حرب نووية

وأضافت أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا لتكون في أقوى موقف تفاوضي، وتدرس المبادرة الصينية بشأن أوكرانيا، مشيرة إلى أن لغة الروس في السلاح النووي غير مسؤولة، وأنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية ولا يجب خوضها.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه المفوضية الأوروبية، أن دول الاتحاد الأوروبي ستقوم بعمليات شراء مشتركة للإمدادات العسكرية وإرسالها إلى أوكرانيا.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية ‏الأمم المتحدة ذكرى حرب أوكرانيا روسيا كييف

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